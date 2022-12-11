孫盛希驚喜現身巨星耶誕演唱會，力挺好友小樂吳思賢。（新北市政府觀光旅遊局提供）

韋禮安熱情與台下歌迷們互動合唱。（新北市政府觀光旅遊局提供）

機智男孩在新北耶誕正式成軍，帶來首次公開的全新單曲。（新北市政府觀光旅遊局提供）

閻奕格的甜美嗓音讓粉絲們聽得陶醉不已。（新北市政府觀光旅遊局提供）

動力火車充滿熱力的嗓音讓全場粉絲情緒沸騰。（新北市政府觀光旅遊局提供）

演唱會首日由連續八年主持的黃子佼與威廉、朵拉、風田搭檔。（新北市政府觀光旅遊局提供）

2022新北歡樂耶誕城最受矚目的「巨星耶誕演唱會」10日、11日一連2晚在市民廣場登場，昨八三夭、閻奕格、陳威全、告五人、陳勢安、畢書盡、小樂（吳思賢）等歌手接力演唱，其中，曾傳出鬧翻的陳勢安、畢書盡2人，暌違7年更破冰合唱〈勢在必行〉，最後來個世紀大擁抱，掀起一波熱潮，陳勢安坦言：「7年沒有合作，7年之癢，我們就很真情流露的來個擁抱，算是象徵性的一個結束。」

演唱會首日由黃子佼搭配威廉、朵拉、風田共同主持，黃子佼連續8年主持，原定帶女兒玉米到場，但擔心對小孩耳膜不好作罷，不過，夫妻倆早上看見玉米吃山藥，都被這一幕融化，黃子佼直誇保母很用心，每天都讓玉米吃新食物，感動地說：「又進步一點點了。」

八三夭打頭陣演出，一連演唱〈顛倒世界〉、〈馬子狗〉、〈我不想你想你了〉等夯曲，接著不計成本比照演唱會規格演出〈癢癢〉，最後以千萬神曲〈致青春〉作為結尾，主唱阿璞也與粉絲相約，明年一定要再一起過耶誕。八三夭說，今年很圓滿，不僅去新加坡、也在小巨蛋辦2場演唱會，期許世界巡迴去更多地方，也希望明年會有新作品問世。

閻奕格性感出場，一出場便帶來超高難度的歌曲〈愛上現在的我〉，甜美嗓音搭配流暢的真假音轉換，讓粉絲們聽得陶醉不已。被問到耶誕特殊回憶，她透露10幾歲青少年時期，耶誕節突然收到男友簡訊說要分手，讓她很悲傷，「因為我很重視儀式感，想要好好過節，所以在耶誕節被分手真的難受。」她也跟現任男友喊話：「我們要一起吃飯，好好度過哦！」

而今年採「雙壓軸」，首日由第10度登台的創作才子韋禮安以及第一次參加的動力火車壓軸演唱，〈忠孝東路走九遍〉、〈救世主〉等歌更將全場氣氛帶到最高潮，為演唱會首日畫下完美句點。