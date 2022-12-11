林家佑（左）、壯壯昨響應脊髓損傷社福基金會的公益健走活動。（脊髓損傷社福基金會提供）

《全明星運動會4》的班底壯壯、林家佑昨（10日）響應脊髓損傷社福基金會的公益健走活動，和YouTuber椅人等身障者，一起讓更多人認識傷友的需要。

壯壯19歲曾遭遇重大車禍，右膝粉碎性骨折開刀，差點放棄最愛的舞蹈，所幸有父母的默默支持才得以走出低潮，她回想19歲的車禍在現場看到自己骨頭穿刺出來，看到醫護人員在地上找尋她的骨頭的時候，她回憶起來仍歷歷在目，到現在自己的膝蓋還是明顯的傷痕，坦言做動作的時候仍然有不方便的地方。今天活動現場她也再次坐上輪椅，她說本來以為很簡單，沒想到一圈下來也是滿頭大汗，更能體會傷友的不便。

林家佑也說：「原本我自認運動神經很好，一公里根本不是問題，但用輪椅行走要花費的時間與體力真的超出我的想像，也才發現平常覺得很平坦的路面不僅充滿許多坑坑洞洞，還有很多路面障礙物，也讓我深刻同理到傷友們在行的艱辛。」

記者會現場，林家佑也分享自己曾因骨癌暫停演藝工作，更差點截肢，開刀後手臂上留下25公分長疤，也是因為媽媽的陪伴以及積極的態度，才能度過痛苦的治療期。險因意外而失去人生的兩人，對於脊損傷友的處境更有共感。