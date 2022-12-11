繼8日水產後，隔天又傳出我多家食品、飲料產品也遭中國大陸以未完成註冊補件封殺，衛福部食藥署10日證實確有此事，控陸方舉動不合常理。有學者指出陸方去年4月就已公布輸入品需要完成註冊補件，痛批政府2年來無所作為，農委會主委陳吉仲晚間也在臉書發布4點聲明反駁。

逢甲大學經濟系教授楊坤鋒指出，這次事件並非針對台灣，中國大陸要求全球食品輸入都必須重新註冊，並在去年4月就發出公告。楊坤鋒說，日本農林水產省去年8月就針對大陸此次措施展開全面輔導業者註冊，並針對陸方規定教導業者如何因應，因此完全不受影響，反而台灣一年多來無所作為，否則為何有99.9%業者全軍覆沒，不是補件未過就是尚未申請。

針對外界質疑食品遭陸封殺卻無所作為，農委會主委陳吉仲(右)9日晚間PO文高分貝反擊。(圖／趙雙傑攝)

陳吉仲10日晚間在臉書針對質疑反駁，表示2年來一直積極輔導業者註冊，全面啟動受中國不合理對待之農漁產品產銷調節措施，針對外界質疑無所作為提出4點反駁，包括「針對中國規定，各國向WTO提出異見」、「中國不合理對待，台灣仍配合其規定」、「政府積極協助業者註冊，中國未告知任何理由暫停」、「持續降低不友善市場的依賴」。

陳吉仲說，陸方在2019年11月預告註冊規定時，包括台灣、美加、歐盟、日韓、瑞士、澳洲等WTO會員國質疑違反TBT(技術性貿易壁壘協定)，且陸方對台灣標準與其他國不同，不僅期限少一年，還只能使用書面申請，不能線上註冊。

陳吉仲表示，農委會積極輔導業者註冊申請，設立專線提供諮詢，也都有主動詢問，舉辦說明會，反控陸方駁回的105件水產品申請，未告知明確理由，逕自暫停輸入，傷害台灣業者權益。儘管努力遵循中國規範，但不時受到人為因素干擾，為降低單一市場風險，已不斷調整內外銷結構，午仔魚透過漁市場拍賣的數量高達兩千公噸，比之前高出一倍，遠洋漁業的魷魚也開始在尋找東南亞的加工。

文末陳吉仲強調，過往有鳳梨銷往日本的成功案例，因此也會不斷開拓新市場，維持產地價格，不用擔心對岸會如何出手，讓台灣農漁業可以永續經營。

衛福部政務次長王必勝也在臉書PO文指「跟中國處理事情本就難依常理」，他表示中方對進口貨品做註冊管理舉動合理，但僅有台灣截止日期硬被提早一年，對於註冊不合格理由也都已讀不回，導致難以協助業者，會再次聯絡中方窗口，要求給出具體原因。