苗栗縣長選舉由從國民黨脫黨參選的縣議長鍾東錦當選，現任黨籍苗栗縣長徐耀昌違紀為鍾輔選，遭苗栗縣黨部決議撤銷黨籍案，中央考紀會是否是否通過受關注。考紀會主委李貴敏表示，最快應1月中旬才會開會，但目前並未看到徐案。

李貴敏說，考紀會已在彙整九合一選後黨紀處分案議程，累積案件很多，只要議程準備好就會發通知開會，但因12月18日還有嘉義市長選舉，明年1月8日有台北市立委補選，黨中央很多人還有輔選任務，開會時間應會落在1月8日後。

正因原訂10月20日考紀會要處理徐耀昌違紀輔選案，但因出席考紀委員不足而流會。李貴敏說，「流會流一次就夠了」，下次考紀會開會日期會更務實規畫。理說，若訂了一個日子，結果大家又不能來，跟上次一樣，那就沒有太大意思。

只不過外界關注徐耀昌撤銷黨籍案實際內容，李貴敏坦言，目前考紀會已經彙整的案子鍾，並沒有看到苗栗縣黨部呈報的徐遭撤銷黨籍或開除黨籍的處分案，不清楚苗栗縣黨部有沒有這個決議，又或是案子已經送到哪裏。

李貴敏說，因為選舉關係，各地黨紀處分案件很多，不知道目前彙整是否有疏漏，一切要再查才知道，「最起碼我目前沒有看到徐耀昌的案子」。

至於因案遭國民黨停權中的黨籍立委陳超明也違紀為鍾東錦站台，是否也會遭黨紀處分？李貴敏回應，目前也沒有看到陳的案子，如果有應該會與徐耀昌建議撤銷黨籍案一起，不會同一個地區有些有有些沒有。