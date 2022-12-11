美國國務院今天宣布，亞太助卿康達11日將偕白宮國安會官員訪問中國，除將延續上月拜習會管控美中競爭的談話，也會為國務卿布林肯明年初訪中預做準備。

國務院表示，康達（Daniel Kritenbrink）11日至14日將偕國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）訪問中國、南韓與日本。

國務院指出，訪中期間，兩位官員將延續美國總統拜登（Joe Biden）上月與中國國家主席習近平在峇里島的會談，持續以負責任方式管控美中競爭，並尋求潛在合作領域。

此外，國務院說，兩位官員此行也將為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）明年初的中國訪問預做準備。

布林肯日前受訪時表示，訪中時間點可能落在明年1月或2月。若順利成行，布林肯將是繼美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）、副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）後，第3位訪問中國的拜登政府高層官員。

結束訪中行程後，康達與羅森柏格將轉往韓國與日本，就一系列區域與雙邊議題召開諮商會議。（編輯：施施）1111211