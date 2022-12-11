楚瓦梅尼(左)率先替法國踢進第1球的瞬間。(美聯社)

上屆冠軍法國與上屆殿軍英格蘭的「英法大戰」8強賽11日凌晨登場，法國雖然先靠楚瓦梅尼第17分鐘率先長射進球，英格蘭也靠隊長肯恩第54分鐘的12碼罰球追平，幸好法國隊史進球王36歲老將吉魯第78分鐘頭槌破網，幫助法國2比1氣走英格蘭闖進4強，15日凌晨3點將跟摩洛哥爭搶冠軍賽門票。

法國排出4-5-1的陣勢，面對英格蘭的4-3-3，英格蘭也沒排上剛從英國家中趕回的史特林先發，而是續用佛登、薩卡搭配隊長肯恩先發，沒想到率先開張的球員，竟是至今還沒進球的法國中場楚瓦梅尼，他在第17分鐘從禁區外長射破網，打破雙方平手僵局。

這也是英格蘭本屆世界盃首次處於落後，隨後英格蘭第21分鐘也有進球機會，路克蕭從禁區外開自由球直接射門，卻被法國門將洛里斯正面抱住，第29分鐘換成肯恩從禁區外長射，這次仍被洛里斯拍出，最後踢完上半場傷停4分鐘，法國仍以1比0領先。

雙方踢完上半場，英格蘭的控球率54％比起法國的34％還高，半場射門5次、射正3次，也比法國射門3次、射正2次還多，可惜法國守門員洛里斯上半場表現相當沉穩，一一化解英格蘭進球機會，反而是法國並非由姆巴佩或吉魯兩大前鋒率先進球。

英格蘭隊長肯恩12碼罰球把球順利踢進門內。(路透)

來到第47分鐘，貝林罕的突襲性長射，再次遭到洛里斯拍出，但在第52分鐘英格蘭的破門機會來臨，韓德森在禁區內被楚瓦梅尼犯規換來12碼罰球，英格蘭交給肯恩執行，結果他順利射進球門左側，順利把比數扳成1比1平手，比賽回到原點。

不過法國再次掌握進球契機，來到第78分鐘，埋伏禁區的吉魯靠著身高優勢，用頭槌射進法國第2球，眼見又處落後，英格蘭馬上把史特林與芒特換上場，企圖增加更多攻勢，來到第82分鐘，小賀南德茲又在禁區犯規，奉送英格蘭第2次12碼罰球。

英格蘭也把這次12碼罰球交給肯恩，沒想到他竟然直接大腳踢飛，錯失英格蘭追平良機，馬奎爾也在第90分鐘吃下英格蘭本屆世界盃首張黃牌，下半場傷停時間整整8分鐘，英格蘭雖在第90+9分中獲得禁區前方邊緣的自由球機會，結果拉許佛也踢高飛越球門上方，宣告英格蘭無力追平。