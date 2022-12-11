台灣男子職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）10日在桃園巨蛋舉辦比賽，由桃園璞園領航猿隊對戰新竹街口攻城獅隊。桃園市長鄭文燦也出席擔任嘉賓，但他致詞的時候卻發生大口誤，竟說出「各位球友，棒球的熱潮又回來了」，讓YouTube上收看比賽直播的網友相當錯愕。

鄭文燦在致詞時先說出，「棒球的熱潮又回來了」，接著向P. LEAGUE+執行長陳建州、球團、球員、桃園體育局長表達感謝；他隨後又指出，桃園巨蛋已經進行兩輪整修，現在越來越好，預計明年4月整個球場都會煥然一新，疫情即將結束，大家可以進球場體驗最美好的籃球。

對於鄭文燦的口誤，YouTube上的網友們都相當傻眼，先是在聊天室刷一排「棒球？」接著紛紛開酸，「蹭？」「說啥呢？」「政治人物別來蹭。」「來鬧欸。」「笑死，錯棚。」「連球都講錯。」「要蹭也不搞清楚。」；不過也有部份網友幫鄭文燦講話，「酸民在酸什麼？」「燦哥威武。」「在地市長挺在地球隊哪裡錯了？」

儘管發生開球嘉賓口誤的小插曲，領航猿隊還是打出優異的表現，最終以102比79擊敗新竹街口攻城獅隊，拿下二連勝。