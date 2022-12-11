一名趙姓男子2014年透過交友軟體結識張姓女子，謊稱自己是電信公司的副總、律師，希望以結婚為前提交往，並先後以投資、周轉資金為由，從張女和張女爸爸身上捲走2212萬餘元；食髓知味的趙男之後更腳踏兩條船，鎖定另一名陳姓女子下手，共騙走789萬元。直到張父到趙男家後察覺有異，果斷報警才終於東窗事發。

判決書指出，趙男2014年在交友軟體上認識資產頗豐的張女後，為了詐取錢財將自己佯裝成科技新貴，謊稱是電信公司的行銷部副總，並隱瞞已婚的身分，向張女表示希望能「以結婚為前提」交往，還說公司內部有員工在低價認股，讓張女、張父陸續投資1800萬元。

在詐騙過程中，趙男還會不時發放紅利，讓張姓父女以為投資有道，接著便以家父過世、資金周轉不靈為由，向父女2人又騙了417萬多元；直到張父2018年4月1日到趙男的住家找他，發現趙父竟還健在，此時才察覺有異，並在隔天藉由電信公司員工的一通電話，得知趙男根本沒在電信公司任職，之前的入股分紅也全是幌子，隨後果斷報警。

食髓知味的趙男在和張女交往時，更腳踏兩條船，又透過交友軟體認識另一名陳姓女子，在2017年3月至10月期間，陸續以阿嬤過世、媽媽住院開刀、爸爸出車禍為由進行詐騙；他2018年變本加厲，先是向陳女表示自己重病急需醫藥費，再假扮成律師告知自己的亡訊，稱因為要留遺產給她，須先支付過戶費用與捐稅為由騙錢。陳女前後一共遭騙105次，金額從數千到數萬元不等，累積高達789萬2735元。

張父報案後，趙男因遲遲未到案而被警方發佈通緝，沒想到在此期間仍繼續欺騙陳女；直到他被捕後才辯稱和陳女只是借貸關係，對詐騙一事一概不認。

最後，趙男在士林地院依詐欺罪被分別判刑3年8月、1年6月，而實際薪資只有2萬8000元的他，還得賠償張姓父女1392萬餘元、陳女789萬餘元，全案可上訴。

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