【愛傳媒簡秀枝專欄】馬友友在台灣，南來北往，成為音樂界盛事。不管是企業包場，迎來音樂廳的稀客，還是與學生的「知音對台」，他總是肯定台灣的勇敢，也強調音樂的信仰力量，持續用音樂撫慰人心、開創未來的價值，深受歡迎。

「音樂有很大的力量，足以療癒生命」對馬友友跟他的鋼琴合奏者凱瑟琳來說，音樂就是一切。

而「文化可以幫助我們想像美好的未來，將『他們』變成『我們』，使我們團結在一起。」馬友友在2020年疫情正恐懼的時候如是說。

「擁抱音樂的情感力量，擴展年輕人自我表達和創造力，欣賞音樂連接人與文化的能力。」今年面對莘莘學子，他們還是努力傳達與探尋音樂帶來生命力，從不懷疑。

記得2020年他毅然無視疫情風險，專機訪台，在流行音樂中心，為臺灣樂迷獻上獨一無二的「巴哈計畫」與「大地之歌」系列，不管是他個人以大提琴的真摯獨白，或是大提琴與鋼琴伴奏凱瑟琳營造的親密對話，用音樂平靜大家的心緒，給大家溫暖，受到台灣聽眾衷心的感謝與肯定。

睽違2年多，疫情逐漸停歇，馬友友與凱瑟琳，又翩然抵台，這回期待帶給大家另一種能量與勇氣，迎接疫後再起。

67歲的馬友友，因為背部微恙，走起路來，略顯顛簸，不過熱愛海邊艶陽，馬友友曬得一臉古銅色，他的中文表達更流暢，面對台下的許多老朋友，不時出現友善表情，像個調皮成性的陽光大叔，搞笑功夫一流，舉手投足之間，豪邁逗趣、笑點不斷，總是搏得大家哈哈笑。

也許因為快3年的疫情，沈潛時間更多，馬友友與凱瑟琳的舞台默契更佳，思考音樂的角度，也更深入多元，而琴藝也更加細緻精進，他們擷取各地民俗歌謠，串接演出，讓樂友眼界大開，其樂融融。

這幾天，連續在各大音樂廳演出的曲目，包括3大主題：

第一，「大地禮讚」，包括孟德爾頌《無言歌》、賀夫改編民謠《史卡博洛市集 》、卡洛琳.蕭的《仙納度》、西貝流士的《這是一場夢嗎? ​ 》。

第二，「心之所向」，包括布洛赫《猶太生活》、德弗札克《四首浪漫小品》、埃羅林·沃倫《德爾維希之舞》。

第三，「靈魂悸動」，包括馬里亞諾《水晶》、帕拉《感謝生命》、皮亞佐拉的3首曲子，《自由探戈》、《孤寂》、《華麗的探戈》。

另外加上《over the rainbow》與《We will meet again》等兩首安可曲，充分展現他們以音樂廣結善緣、振奮士氣的良苦用心，果然音樂可以無所不在，也可以無所不能，撫慰人心，給予樂迷滿滿的感動與力量。

有馬友友，就有凱瑟琳；有音樂，就有信仰與力量，台灣民眾在馬友友的相聚歡中，享受友情，享受音樂，更享受背後那源源不竭的力量。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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