走進大安區的一處巷弄，映入眼簾的是整排的住宅，而在整排的住宅區中，隱藏了一間極為不起眼的咖啡廳，僅有一個小小的黑板，上面寫著「年輕失智者咖啡」，昭示著這裡有一間特殊的咖啡廳正在營業中。路過的人們稍微探頭察看，當天負責外場工作的邱大哥熱情走出招呼，「要不要進來喝杯咖啡？我們這裡的咖啡很好喝喔！」看起來與一般咖啡廳並無太大的差別，讓人幾乎難以察覺這裡的工作人員其實是年輕型失智症的患者。

「記憶咖啡館」，一間不為營利，一個禮拜只營業一天，裡面的服務人員更僅聘用患有年輕型失智症的患者，這是一間可能點餐後卻遲遲不見餐點上桌，還得耐心提醒店員─因為「他們忘記了！」這裡是台灣失智症協會提供這群65歲以前就患上失智症患者訓練的一個場所，希望一方面減緩他們退化速度，又可以持續與社會接軌。

記憶咖啡館沒有華麗裝潢，走的是居家溫馨路線。當記者抵達時，只見咖啡廳坐滿人潮，整間咖啡廳鬧哄哄的，充滿人聲、磨豆機聲、烤箱聲，各種聲音此起彼落，工作人員忙進忙出，甚至認不出到底誰才是工作人員，更難以想像這些工作人員中，除協助的社工外，全都是年輕型失智症的患者。

66歲的邱大哥在52歲那年因心肌梗塞倒下，撿回一命後卻確診失智症，成為咖啡館的「元老級人物」，主要負責外場送餐作業。（圖／方萬民攝）

而這樣的感覺更不只是記者的錯覺，就連前來消費的客人也分不出來到底誰才是失智症患者。罹患年輕型失智症已長達14年的66歲邱大哥，當天緩慢的端著裝有咖啡和餐點的餐盤送餐，在替客人送上餐點後，熟絡的和客人攀談，甚至豪言，「以後你們禮拜六都來找我，我請你們喝咖啡！」，逗得客人哈哈大笑，過程中邱大哥親密的和客人們搭肩、合照，若不細問，還以為是常客來訪，根本看不出來他們其實是第一次光顧。

待邱大哥完成送餐服務後，其中一名客人拉著記者偷偷問到，「他是失智症患者？完全看不出來啊」，點出一般失智症患者其實難以從外貌辨認的情形。不過只要稍微觀察，其實不難發現邱大哥的不同之處，除了在端餐過程中移動速度較為緩慢外，儘管邱大哥和客人熱絡對話，但對話中會出現短暫的停頓和空白─「他忘記要說什麼了」。

在咖啡廳已經服務4年的邱大哥，可說是咖啡廳成立至今的「元老人物」，但在確診失智症之前，他其實是一家國際貿易物業公司的老闆，白手起家，更將美麗的大學同班同學娶回家，本應是人生勝利組，卻在52歲的那年因心肌梗塞倒下休克，鬼門關前走一遭，儘管撿回一條命，但當他醒來時，認得所有人，卻獨獨不認得和他攜手相伴的摯愛老婆，被醫生宣判罹患「血管型失智症」，人生從此變調。

台灣失智症協會專員張育宸指出，年輕型失智症的定義是65歲前確診，更強調，「失智症不是老年人的專利」。（圖／方萬民攝）

台灣失智症協會專員張育宸指出，年輕型失智症的定義是65歲前確診，「失智症不是老年人的專利」，而這樣的發生概率大約為千分之一，協會還曾接觸最年輕僅27歲的患者。

他強調，失智症是一種不可逆的疾病，一旦確診幾乎就能算上是一種「慢性病」，而這群確診的人們中又多是青壯年族群，這群人往往在家中多扮演著經濟支柱的角色，只要被宣告確診，對每一個家庭來說，絕對都是一場衝擊。

「協會所能做的，便是針對這群年輕型失智症患者，提供全面的課程訓練與復健，減緩他們的退化速度。」張育宸說，協會還會在心靈上給予家屬扶持，陪伴他們度過難關，創造一個溫暖而強健的避風港。

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