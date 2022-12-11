「年輕失智者咖啡館」，一間常常忘記替客人送上咖啡的咖啡廳，卻以此為特色吸引客人上門，店員儘管外表與常人無異，但卻都是失智症患者。負責在外場招呼客人、遞送餐點的66歲邱大哥，個性爽朗好相處，他在確診前是人生勝利組，一手創建公司、娶得美嬌娘，更育有一雙兒女，卻在52歲那年經歷一場生死關頭，儘管幸運從鬼門關前走回，但人生也從此變調。

採訪的當天，邱大哥和妻子素玫姐，一起出現在「記憶咖啡館」裡的地下室，2人才剛坐定，手就自然地搭在一起，相識一笑，不難看出夫妻間的好感情。邱大哥驕傲表示，他和老婆是大學同班同學，結婚至今已有40年，他語氣寵溺的說，「能娶到她是我的福氣」。而邱大哥僅管說話反應比常人稍微慢了一點，單單從外表上來看，幾乎看不出來他是失智症患者，更別說在失智症的治療路上，他已經走了14年。

邱大哥，綽號「班長」，他原是經營國際貿易物流公司的老闆，卻在52歲的那年因心肌梗塞倒下，過程中一度休克、失去生命跡象，在加護病房住了20天。醫生拿著放棄急救同意書出來向家屬說明病情，表示依目前邱大哥的情況，可能一輩子都不會好，就算救回來也有高機率是植物人，建議家屬簽名，但老婆素玫姐儘管哭紅雙眼，卻始終拒絕簽名，弱小的身軀想的是怎麼樣都要跟閻王拚一回，最終奇蹟似的在鬼門關前把丈夫拉回。

好不容易將在鬼門關前走一遭的邱大哥拉回人世間，只是邱大哥睜眼的第一句話讓素玫姐心都碎了，邱大哥認得所有前來探視的親友、認得一雙兒女，就是不認得她，甚至直接告訴她：「我沒有結婚！」讓素玫姐再次淚崩。儘管崩潰，素玫姐仍然擦乾眼淚，每天跟邱大哥自我介紹：「我是你的太太，我叫什麼名字‧‧‧」，終於讓邱大哥記得了。

邱大哥和素玫姐2人是大學班對，夫妻鶼鰈情深，邱大哥昏迷時曾被醫生宣判可能成為植物人，要家屬放棄，但素玫姐堅決不肯。（圖／當事人提供）

邱大哥儘管記住了太太，但在後續復健的過程中，還是開始出現忘東忘西等情形，但素玫姐總想著，畢竟丈夫才剛從昏迷中醒來，可能只是心肌梗塞所造成的後遺症，或許再過一陣子就好了，只是丈夫的情況卻始終沒有改善，反而還有加劇情形。曾是大老闆的他，突然不會寫字、同樣的問題明明前一秒才剛回答過，卻仍不斷重複詢問，讓她驚覺有異，再次帶著丈夫前往就診。

縱使已有心理準備，但一聽到醫生宣判丈夫確診失智症，素玫姐的眼淚還是不爭氣的掉下來，所幸在確診得當下，醫生便將他們轉介給失智症協會，接下來素玫姐便開始積極帶著丈夫參與協會的所有課程，試圖減緩丈夫的退化速度，而這一路走來就是14年。

回想起那段蠟燭三頭燒的時光，一面要照顧先生和孩子，還要設法維持公司營運，讓素玫姐心力交瘁。在最困難的時候，素玫姐無數次在開車的路途中想過，「還是直接把油門踩下，一頭撞上前車，直接一了百了？」所幸最後找到情緒抒發管道，對著一雙兒女把長期積壓的負面情緒，一次宣洩出來，那彷彿長年被命運的大手勒住的脖子才得以稍稍舒緩。而全程在旁邊默默聽著妻子講述的邱大哥，也忍不住紅了眼眶。

素玫姐說，丈夫從一家之主突然成為被照顧者，劇烈的角色轉變，是不少年輕型失智症患者的心病，多數人在人生巔峰被宣布確診，誰都無法接受那些以往再簡單不過的小事，有一天卻突然無法完成，眼睜睜看著自己逐漸遺忘，卻又無能為力，因而陷入暴躁易怒等情緒狀態。

多數年輕型失智症患者，在人生巔峰被宣布確診，常常因無法完成生活上的小事而暴躁易怒。（圖／報系資料照）

而邱大哥，儘管曾白手起家，一手創建國際貿易公司，卻在患病後影響了手腦協調，連咖啡機的卡榫都無法對好，常常讓他陷入憤怒的情緒中。面對丈夫的負面情緒，素玫姐笑著說，「不要看我們平常感情這麼好，我們還是常常吵架」，通常遇到類似情形，基本上就是看她的心情，如果她也在氣頭上，就對著丈夫也吼一吼，2人吼完就沒事了；如果心情不錯，就好好和他講道理，讓他從負面情緒中抽離。

那麼一路走來，對現今的生活滿意嗎？素玫姐和邱大哥2人對視一眼，幾乎是下意識回答，「滿意啊」。素玫姐笑著說，「我還鼓勵他亂講話，他常常和大家說『沒關係，我請你！』但沒關係，我跟在後面收拾就好，畢竟亂講話也要思考，只要能減緩他退化速度的事情，我都讓他做。」或許，正因為經歷過生死關頭，才能讓2人真正實踐，那段聽了千百回的結婚誓詞─「無論生老病死、貧窮富有，我都將對你不離不棄、互相扶持至生命的盡頭。」

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