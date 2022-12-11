副總統賴清德宣布參加民進黨主席補選，並稱已向總統蔡英文報告，曾任台灣省主席、新竹縣長的民進黨創黨元老林光華透露，蔡對賴的心結看起來是放下了，只是她身邊的人還是放不下；國民黨台北市議員徐巧芯則表示，江湖上有個傳言，稱2020年總統大選前的民進黨初選民調納入手機，讓支持賴清德的人比較難接到電話，以致賴陣營覺得不公平，一直耿耿於懷。

徐巧芯10日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，當初民進黨的總統初選民調納入手機，被認為抽樣有問題，因為江湖上有個無法證實的傳言，有人認為如果是用市內電話去做抽樣，由於所有市內電話都是中華電信系統，會自動化地撥打，可有基本的公平性。

徐巧芯指出，至於手機民調，有哪些號碼會被納入民調系統，其中就有學問了，當時民進黨內部就有傳言稱，蔡英文陣營先去了解擁有這些手機號碼的人大都支持誰，接著只保留對自己有利的部分號碼，再把它放入系統裡，所以手機民調一加進來，蔡的民調就會大幅超越賴清德，但這不代表使用手機的都是年輕人，或是年輕人比較支持蔡。

徐巧芯表示，有人透露，賴清德陣營仍然覺得當年那場初選是不公平的，一直耿耿於懷，代表賴還是放不下與蔡英文之間的糾葛，但此消息是真是假無從證實。