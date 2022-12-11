葡萄牙爆冷在8強賽敗給摩洛哥，中場B.費南德斯（Bruno Fernandes）、後衛佩佩（Pepe）抗議裁判執法不公，質疑國際足總FIFA的安排。不巧當晚的主裁判是阿根廷籍的提羅（Facundo Tello），阿根廷剛剛才晉級準決賽，佩佩認為裁判有意「做掉」葡萄牙，為阿根廷鋪平冠軍之路。

佩佩說：「我們確實猝不及防被攻破大門，但我還是要說，我們無法接受一位阿根廷人來吹判我們的比賽。經過昨天的事情之後（阿根廷晉級），還有梅西（Lionel Messi）和阿根廷人說的那些話，現在我們又有一位阿根廷裁判來執法。從今天的比賽看來，他們可以提前頒獎給阿根廷了。」

阿根廷驚險以PK戰解決荷蘭，賽後梅西怒轟西班牙籍的主裁判。B.費南德斯指出，阿根廷還沒有被淘汰，場上居然有阿根廷籍裁判而沒有葡萄牙籍裁判。「我們葡萄牙裁判在歐冠執過法，這些裁判則沒有經驗，他們不懂這種比賽的節奏。」摩洛哥終場1比0擊敗葡萄牙。

B.費南德斯質疑上半場漏判的一次罰球，「我在對方門將面前摔倒，我這一生從不會在那種射門機會自己摔倒。」葡萄牙前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）是梅西在生涯成就上最大的競爭者，葡萄牙球員認為阿根廷籍的裁判理當要迴避葡萄牙的比賽。