人氣網紅「丹妮婊姐」以直率發言及搞笑風格深受粉絲的喜愛，時常在社群分享生活與感情經驗的她，近日透露自己去上了「閨房補習班」，僅僅第一堂課，她就已經被震撼教育，老師的調情手法讓她瞬間「整個彷彿被閃電劈到」，笑稱覺得過去交往過的對象「全都變成兒童」。

丹妮婊姐在IG限時動態分享自己跑去報名男女性事教學課程，這個補習班有針對與伴侶的親密互動開設一系列專門課程，從前戲、調情到房事技巧都有專門課程，她不但「第一堂完全被震撼教育」，更是直呼「學起來真的會大大大幫助關係，應該對象無法離開你哈哈哈哈」

丹妮婊姐也分享當天上課的經過，授課老師是個長髮男子，雖然外型不是她的菜，但當老師將她選為「調情按摩」示範對象後，「整個彷彿被閃電劈到」，不禁想起過往交手過的男性，「全都變成兒童！」甚至浮誇直言「那些我曾經心痛過的男人們瞬間可笑不已」，但也笑說，絕對不能讓渣男學會「這會有國安危機」。

丹妮婊姐體驗性愛課程，直呼「學起來真的會大大大幫助關係」。(圖/丹妮婊姐 IG)

作風豪放的丹妮婊姐談吐幽默，近日與粉絲分享男友間的趣事，她提到近期「魔獸」霍華德來台，原本對NBA沒有興趣的丹妮婊姐，注意到魔獸的褲襠，直呼「靈魂被魔獸歐巴的褲襠給吸走」，男友發現她對「魔獸」霍華德示愛的欣賞文，連忙跨海來電警告她：「不准跟霍華德約會！」相當逗趣。