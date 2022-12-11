寒流要來了，氣象專家吳德榮表示，周五晚入冬最強冷空氣南下，周六轉為極寒冷，台北氣象測站恐測到10度以下低溫，挑戰入冬首波寒流，全台漸轉乾冷。

氣象局清晨發布新北、台北、基隆、宜蘭大雨特報，受東北季風影響，今（11日）基隆北海岸、宜蘭、新北地區及台北山區有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，北台灣濕涼微冷的天氣，將持續至周三（14日）；周四（15日）氣溫略回升，仍多雨。周五（16日）晚強冷空氣南下，周六（17日）直接挑戰入冬首波「寒流」，台北氣象測站最低溫10度以下，全台漸轉乾冷。雖然各國模式皆有類似模擬，發生機率提高，但理論上期末的資料，存在較大的不確定性，應持續觀察模式的調整。

氣象局今晨發布北北基宜大雨特報。(翻攝自氣象局)

吳德榮表示，今日至周二（11至13日）東北季風增強， 北台灣有局部雨，花東有局部短暫雨，中南部晴時多雲；北台灣濕涼微冷15至20度，中南部白天舒適、早晚冷，日夜溫差大，14至28度，東部16至28度，有心血管疾病及高齡者，要注意保暖。

吳德榮表示，周三（14日）冷空氣略增強，仍是北台灣濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷的天氣，注意保暖。周四、五（15、16日）白天，冷空氣減弱，氣溫略回升，仍是北、東有局部雨，中南部晴時多雲。周五晚起入冬最強冷空氣南下，周六（17日）轉極寒冷，有機會成為入冬以來首波寒流，。