作家吳淡如與苦苓傳出疑似友情破裂，先前因苦苓在臉書上發文指控某位知名女作家「找代筆」，更狠酸對方難怪有時間去賺錢，對此，吳淡如也不忍昨（10）日在臉書上曬出對話紀錄還原事情始末，雙方開始陸續發文空戰，目前吳淡如表示「澄清到此為止」，苦苓則疑似揭露對方一件事，讓他感到「細思極恐」。

吳淡如昨（10）日先是在臉書中否認她找人代筆一事，更解釋導火線疑似違當初為對方澄清生病一事引發對方不滿導致，更在之後的貼文寫道：「雖然我有點生氣，而且明知道被影射，跳出來肯定有人說我對號入座，但是這就是我的個性，我的確不擅長忍耐。按照經濟學的賽局理論，一味地忍耐，也只會讓別人越來越軟土深掘。所以乾脆把話說明白」。

對此，苦苓先是發文「如果你沒有做壞事，那根本就不用說人家是在影射你；如果你真做了壞事，那就趕快跟大家認錯道歉，刻意轉移焦點又能改變什麼？（也不是只有你一個女作家會賺錢）」，緊接著再說到「我只是看到女明星出書，又聽到一位網紅作家請人代筆的事，所以有感而發。沒想到竟有人對號入座，還扯到十幾個月前的私人恩怨⋯為什麼有的人眼中就只有『財路』呢？」。

最後，吳淡如表示「澄清到此為止。我可以體會生病的時候，心情一定不好。如果有需要幫忙，我仍然願意協助，因為我相信始終要善良」不過，有關吳淡如一開始發出的對話紀錄截圖，苦苓疑似針對此事再發文「什麼叫做『比敵人還可怕的朋友』？就是發了對你不利的貼文，表面上說立刻刪除，卻暗中截圖保存、日後再用來對付你，還把你沒說的話硬塞進你嘴裡⋯真是『細思極恐』！」不禁引發外界聯想。