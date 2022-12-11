新竹一名溫姓女子今年5月某日凌晨前往自助洗衣店洗衣，卻發現內衣褲不翼而飛，報警處理後，警方調閱監視器竟發現吳姓、陳姓等2名男子接續偷走溫女的內衣褲，將2人函送法辦，法院判決日前出爐。

判決書指出，新竹一名溫姓女子今年5月到自助洗衣店洗衣，返回時卻發現放在手提袋內的內衣及內褲不翼而飛，隨即報警尋求警方協助，警方調閱監視器後，竟發現37歲吳姓男子先於凌晨2時許偷走溫女的內衣、內褲各1件，同日凌晨4時許，25歲陳姓男子則將溫女的所有內衣竊走。

此外，警方同日上午又接獲另名嚴姓女子報案，同稱內衣褲在自助洗衣店遭竊，經調閱監視器後發現又是25歲陳姓男子犯案，訊後將涉案2男函送法辦，全案經由新竹地檢署偵結起訴。

新竹地院審理時，吳男部分，法官考量吳男認罪，但有竊盜前科又再度犯案，顯然未記取教訓，酌情後依竊盜罪判處吳男有期徒刑4月，得易科罰金12萬；陳男部分，法官依2個竊盜罪各處陳男拘役40日，應執行拘役70日得易科罰金7萬元。2案均可上訴。