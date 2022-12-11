大陸海關近日連續禁止台灣產品進口，自冷凍魷魚、生鮮午仔魚等水產品後，連金門高粱、台啤等飲品也遭限制，且後續恐怕還會有更多商品遭禁，國民黨立委賴士葆昨（10）日表示，在民進黨仇中意識地操作下，人民財產儼然成為籌碼，必須要下架民進黨，才能換來國泰民安、國富民強的時光。

日前大陸宣布禁止台灣多樣水產品輸入，影響最大的包括去年銷陸價值達到1.3億美金（約台幣40億元）的冷凍魷魚、2759萬美金（約台幣8.3億）的生鮮午仔魚、2135萬美金（約台幣6.4億元）的冷凍鰹魚及882萬美金（約台幣2.6億元）的冷凍秋刀魚等。

但其實不只是水產品，因為大陸早在2021年4月就通告全球，未來必須完成註冊才能將食品加工品輸入到大陸，因此在這批水產品遭禁後，9日大陸海關再度公開一連串禁止輸入清單，包括金門高粱、台灣啤酒、金車噶瑪蘭威士忌、黑松沙士、蘋果西打、黑松、維他露、統一及泰山等，在354項飲料及冷凍飲品類別中，至少有123項被列為「暫停進口」。

「2024全面下架民進黨，才能換來國泰民安國富民強的時光！」賴士葆在臉書表示，繼水產被禁運後，台啤、高粱酒、沙士等商品也被禁止出口到大陸，讓民眾相當震驚，在民進黨政府的仇中意識操作下，人民財產相當於被當成籌碼，若執政當局不改變策略，民眾只能任憑民進黨揮霍全民的勞動和資產，呼籲民眾一起下架民進黨，維護自身的權益。

針對近日台灣多樣產品遭禁止出口至大陸的消息，總統府發言人張惇涵10日指出，此舉無助兩岸貿易正常往來，政府表達嚴正關切，也啟動因應措施，與相關單位持續溝通，並全力協助相關業者。