百萬訂閱Youtuber理科太太(陳映彤)去年底和理科先生結束5年婚姻，如今在線上學習平台推出「諮商筆記」，要以曾接受100小時諮商的「學姊」身分，分享心理諮商的心得，引起兩極化討論，對此，作家謝知橋點出問題關鍵，直說「這行為單純是把利益放在道德與同理心之前而已」。

謝知橋近日在臉書狠批，若要花1799元去聽沒證照又什麼東西都要沾一點邊的Youtuber幫你「假諮商」，不如去找真的諮商師，接著諷刺，自己看過《白色巨塔》跟《機智醫生生活》，乾脆病人來找他，他會整理一個開刀筆記給對方，直言以後涉及專業的領域，記得說明「我只是經驗分享」，就能躲開一切責任。

謝知橋表示，理科太太把非專業的經驗包裝成課程，且所有文案與宣傳都意圖吸引「需要諮商的人」，卻不斷表示「我只是分享，不是諮商」來規避法律責任，這與過去北一女學生販賣課程筆記，卻無人譴責不同，因為針對考試的東西，「對與錯黑白分明」，然而，諮商沒有正確答案，諮商師憑藉的是長久以來累積的經驗與知識，與個案之間有頻繁的互動後，才能慢慢認識自己與外界，100個人去諮商可能有100種不同的發展。

因此，謝知橋想說，理科太太如今是以諮商的名義賣了一個課程，卻只是單向輸出個人經驗，帶來的誤導與傷害，遠超過北一女賣的筆記可能寫錯的問題。儘管這一切並未違法，但若探究是否合情、合理，他直呼「這行為單純是把利益放在道德與同理心之前而已」。