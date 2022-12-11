北市第三選區立委補選競爭激烈，民進黨候選人吳怡農近期拋出松山機場遷建的政見，資深媒體人黃揚明認為，此政見是想吸引松山機場周邊住民的選票，但他示警，必須有相關配套措施，否則會出現反作用力。

吳怡農8日上午舉行首場政策發表會，拋出在2030年桃園國際機場第三跑道完工時，遷移松山機場，213公頃全區保留闢建為公園，周邊3000公頃禁限建區，都市更新後的回饋容積則用於興蓋社會住宅與公共設施。

黃揚明昨（10）日在政論節目《新聞大白話》表示，外界對於選舉的焦點能夠聚焦在政策上都是好事，他也期待看到王鴻薇與吳怡農在政見上的辯論或交鋒，因為除了人格特質，還可以看到彼此對政策的了解程度。

而對於吳怡農拋出松山機場遷建的政見，黃揚明認為，由於時間只有一個月，因此吳團隊想拋出一個大的議題來當作選戰主軸。

黃揚明分析，由於松山機場周邊有限高與限建，因此該政見對於機場周邊住民，會有房價與發展方面的吸引力，但他也提醒吳怡農，若遷建政見拋出後沒有配套措施，等於是打假球、玩假的，反作用力會更大。