台中購物節熱度發散山海屯，區域消費專屬抽、收據專屬抽衝佳績。(台中市政府提供)

清水五權夜市舉辦「海線GOGO購」行銷活動。(台中市政府提供)

第四屆台中購物節如火如荼進行，台中市政府經濟發展局將購物節熱度發散至大台中地區，山、海、屯區域辦理「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾前往消費。昨日在清水五權夜市舉辦「海線GOGO購」行銷活動，抽出購物節獎項天天抽3千1700名、週週抽10萬12名和智慧電車，還準備70吋電視和任天堂Switch等加碼好禮。

經發局長張峯源說，第四屆台中購物節總獎項超過10萬個、總獎金破3億元，是全國最大的拚經濟活動，自雙十暖身開跑以來，截至12月9日登錄消費金額已突破227億元，緊追去年購物節291億元佳績。

今年購物節好還要更好，不僅促進百貨公司和大賣場消費，更特別設計專屬加碼獎項，讓基層商圈、市場和夜市都受惠，如延續去年廣受好評的「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾前往大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰和龍井等地，就有機會天天抽現金3千100名。

經發局表示，「海線GOGO購」行銷活動不只鼓勵民眾前往傳統市集消費，還可參加「收據專屬抽」，是針對無開立發票的小規模店家及市場、夜市攤商消費的專屬加碼獎項，由夜市管委會協助攤商開立收據，並引導民眾登錄購物節APP，登錄消費金額可享三倍送，刺激在地買氣，參加「收據專屬抽」的民眾，可享天天抽3千100組，壓軸再抽1台百萬油電車。

昨日活動週週抽及天天抽獎項由台中市議會副議長顏莉敏、經發局長張峯源現場call out市民專屬抽10萬元現金獎得主，分別由潭子區吳小姐及大肚區黃小姐獲獎。吳小姐於量販店消費兩千多元即幸運中獎，王小姐被抽中的發票來自購買家電用品，兩位接到來電都極為驚訝與歡喜，並表示會將獎金繼續用在台中消費，促進經濟活絡！