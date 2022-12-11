籃網11日來到印地安納客場面對溜馬，一口氣將有8人進入傷兵名單不打，其中包含先發五人全數缺陣，特別是本季總出場時間994.4分鐘高居聯盟第1的杜蘭特，並未隨隊來到溜馬客場，而是選擇直接飛到華盛頓準備下一戰，籃網代總教練凡恩坦承杜蘭特確實太操了。

「杜蘭特的出場時間一直在增加，我們必須看看他在昨天賽後感覺怎麼樣，只要我們可以熬過今天這場比賽，賽程就會對我們開始有利，」彷彿不知道就是自己讓杜蘭特出場時間過多的凡恩表示，「所以我做出今天沒讓杜蘭特跟我們來印地安納的決定。」

根據籃網今天的傷兵名單，8名缺席的球員理由如下：杜蘭特(右膝傷痛管理)、厄文(左側內收肌緊繃)、班西蒙斯(左膝傷痛管理)、喬哈里斯(左腳踝傷痛管理)、克萊斯頓(右側肌腱緊繃)、華倫(左腳傷痛管理)、歐奈爾(私人原因)、塞斯柯瑞(左腳踝傷痛管理)。

其中並未說出具體缺賽理由的歐奈爾，目前總出場時間來到971.4分鐘，位居聯盟第2多，凡恩說：「歐奈特做到所有我們要求的事情，無論是防守對方最強球員或爭搶籃板，他是我們必須減少上場時間的球員。」籃網最近7場贏了6場，排名升到東區第4，難怪凡恩膽敢如此輪休！