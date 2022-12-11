觀光旅遊局積極布局疫後國際觀光市場，參加「2022日本觀光物產博覽會」交流會，攜手台中市觀光旅遊業者共襄盛舉。(台中市政府提供)

隨著國境解封，台中市政府觀光旅遊局積極布局疫後國際觀光市場，參加「2022日本觀光物產博覽會」交流會，攜手台中市觀光旅遊業者共襄盛舉，與日本機關代表進行意見溝通；觀旅局指出，藉由交流會掌握日本遊客喜好，精準搶攻市場，吸引更多當地遊客造訪台中，提升疫後台中觀光經濟效益。

觀旅局長韓育琪說，日本是台中主要觀光入境市場目標之一，透過交流會邀請台中市旅館商業同業公會、台中市觀光旅館商業同業公會、台中市旅行商業同業公會、台中市民宿協會及台中市好禮協會等在地觀光業者代表參加，讓日本機關及產業代表瞭解台中推動日本入境觀光的潛力及優勢。

韓育琪指出，盼藉此結合台中市業者資源與特色，增進外國民眾疫後來訪台中意願，配合觀旅局推出年度節慶觀光活動，促成觀光業者與日方合作推出旅遊商品，進而吸引更多日本遊客來台中體驗旅遊。

韓育琪表示，「2022日本觀光物產博覽會」主辦單位「日本の観光．物産博」執行委員會，為慶祝10周年紀念，特將活動地點從台北車站移師至台中草悟道辦理；活動於昨日至今日上午10時至下午6時在草悟道盛大舉行，現場向民眾介紹日本文化講座、遠距旅遊體驗及精彩舞台表演等，提供各種日本文化體驗及互動遊戲等。

韓育琪說，為期2天的日本觀光物產博覽會活動，主辦單位邀集日本各縣市觀光協會等單位，其中與台中市簽署「觀光友好城市交流協定」的日本名古屋市也共襄盛舉；日本大分縣佐伯市日前也拜會觀旅局，雙方針對簽署「自行車友好交流協定｣進行籌備，預計明年3月完成簽署推動兩地自行車旅遊引客，盼為疫後台中國際觀光開闢新市場。