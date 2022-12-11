女星蘿莉塔有著甜美的外型及活潑直爽的性格，經常為綜藝節目的常客，日前她在節目分享她曾被交往五年的男友劈腿十幾次，最後是因為抓包她男友在KTV廁所激戰小三，更叫她在外面等，才讓她崩潰與對方分手。

蘿莉塔在節目《小姐不熙娣》中分享，她曾經有一任交往五年的男友，剛在一起的一兩個月就抓包男友與其他女生傳露骨訊息，之後攤牌男友一開始還指責蘿莉塔不應該看她訊息，但隨後態度轉變求原諒。

不過，經過那次男友仍死性不改，與蘿莉塔交往五年內被抓包劈腿十幾次，而蘿莉塔因「愛到卡慘死」不斷的原諒對方，甚至無計可施還跑去與男友曖昧的女生當朋友，直到某一次男友約蘿莉塔一起尾牙，但因蘿莉塔與好友生日撞期無法到場，之後在生日會場上，男友不斷打電話勸說，蘿莉塔最後吃完蛋糕送完禮物就將好友拋下去找男友，沒想到一到現場男友簡單招呼後就消失了，讓她覺得不太對勁。

隨後，蘿莉塔忍不住偷看男友手機，這才發現男友消失的那段時間是「與小三在廁所激戰」，且男友是故意叫她來坐在外面，來增加「刺激感」，不過，更讓蘿莉塔崩潰的是，男友公司的人都知道這件事，大家彷彿在看她好戲，讓她直呼「好屈辱」之後結束返家就與男友分手了，而在場主持人及來賓聽完之後也感到憤怒，更替蘿莉塔叫屈。