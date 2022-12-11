台灣逾百家水產業者因未完成輸銷大陸食品生產企業註冊，導致午仔魚、秋刀魚及魷魚等水產品被拒門外，影響金額達60億，總統蔡英文9日譴責大陸再次以突襲方式，讓台灣水產品出口受到阻礙。對此，臉書粉專「政客爽」痛批，該規定早在2021年4月就已經公告，今年1月實施，「到底是在突襲三X？」並表示蔡政府上下失能到一個離譜的地步，受害的都是最支持民進黨的南部農漁民。

除蔡英文譴責大陸以突襲方式，讓台灣水產品出口受到阻礙外，行政院長蘇貞昌也批大陸違反世界貿易組織（WTO）相關貿易規範及世界貿易通例，要求進口的相關食品都要進行申報，尤其對台灣又特別嚴苛，現在又無預警、沒聯繫的狀況下，禁止台灣相關水產品進口。

對此，臉書粉專「政客爽」昨(10)日在臉書指出，根據大陸進口食品的管理規定，早在2021年4月就已經公告，今年1月實施，「到底是在突襲個三X？」該粉專痛批整個蔡政府上下失能到一個離譜的地步，總統跟行政院長好像搞不清楚實際狀況，該負責的農委會、衛福部從過去到現在都不積極，「結果受害的都是最支持民進黨的南部農漁民」。

該粉專諷刺表示，從大陸公告一年半以來，民進黨全黨上下全部都在拚公投、選舉，忙著喊四個不同意、台灣隊站出來，票投民進黨，就是不記得好好輔導農漁業者去註冊登記。該粉專提及，日本早就訂定輔導辦法，設置新的登記系統，輔導業者登記，反觀農委會、食藥署用打電話的方式去通知業者，毫無積極輔導的手段，「這是怎樣一個爛政府？」