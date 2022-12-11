新竹一名女子A去年與友人等4人相約汽車旅館喝酒狂歡，期間A女喝掛在廁所嘔吐，2名友人見狀暫離買茶給A女解酒，未料留在房內的陳姓男子竟趁機性侵A女。新竹地院審結，依強制性交罪，處陳男有期徒刑1年8月。緩刑3年。可上訴。

判決書指出，陳姓男子透過2名友人介紹認識A女，2021年11月22日間凌晨間4人相約新竹市某間汽車旅館飲酒，期間A女不勝酒力在廁所嘔吐，2名友人遂外出替A女買茶緩解不適，獨留陳男與A女在房中。

豈料，陳男竟起色心，將房間反鎖，將A女抱到床上，不顧A女拒絕，強行性侵得逞，當時A女礙於陳男在場不敢張揚，直到散會返家後才向母親訴苦遭性侵，於酒醒立刻報警並前往醫院驗傷，全案才曝光。

新竹地院審理時，陳男認罪，法官認為陳男缺乏自制力，只為了逞一時私慾，違反A女意願，強行性侵A女，危害A女身體性自主權與身心健康發展，實在不可取，兼衡陳男已與A女達成民事調解，及其犯罪動機、手段、目的等一切情狀，依強制性交罪，處有期徒刑1年8月，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。

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