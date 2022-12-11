高雄市仁武警方日前攔查一輛違停的汽車，駕駛人黃男不願配合並罵警察，警方隨後將他制伏。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武警方於12月9日凌晨4時許在仁武區水管路段攔查一輛違規的黑色BMW自小客車，未料駕駛人黃姓男子不願配合，還罵警察．警方調查，發現黃男是通緝犯，並在車上找到毒咖啡包750包，重2.8公斤。

警方盤查時，黃男與越籍女乘客無法出示身分證明文件，且謊報他人年籍資料，對警方盤查身分、住址、車主等資料都答不出來。就在警員要依法帶回2人查證身分時，黃男抵抗並以台語稱「恁歸剛嘎＂恁爸＂繞是勒繞啥」等涉嫌侮辱公務員言詞，警方於是將黃男依妨礙公務現行犯逮捕。

警方執行附帶搜索時，發現黃男原來是澎湖地檢署發布的詐欺罪及傷害罪2條通緝犯。警方隨後在黃嫌外套口袋、駕駛座及後車廂，找到K他命2包，0.49克；毒咖啡包750包，重2.8公斤餘，市值約30萬元。以及現金9萬餘元新台幣。

警方訊後，全案依通緝犯、妨害公務、毒品罪移送橋頭地檢署偵辦。至於車上的越南籍女乘客，經移民署專勤隊確認為逾期停留，解送至移民署高雄市第二專勤隊辦理遣返。