現代人手一支智慧型手機，公用電話使用頻率大幅降低，一名男網友為此感嘆，3C普及的年代，公用電話已乏人問津，貼文曝光意外引發逾4千名網友討論，不少人表示，手機沒電或緊急狀況時，公用電話就是那根救命稻草，「公用電話不能亡」。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張公用電話照片，感嘆3C產品普及的年代，人手一支智慧型手機，公用電話已乏人問津。圖文吸引逾4千網友按讚、留言，「公用電話還是有它的必要性」、「還是要留著啊！是有用處的」、「手機沒電時，它就是救命的那根稻草」、「手機沒電，突然故障，收不到訊號，那時候你就知道有它真好」、「公用電話不能亡，當沒手機無法使用，在地上還能撿到1元，你就知道它的好了」。

留言中也有人說，「當年921地震，因為大停電，所有手機的基地台倒台，卡式公共電話也因長時間停電不能使用，只剩下投幣式電話跟室內電話，可以正常使用」、「公用電話現在成了緊急時的救星！前陣子因為地震，高雄捷運停駛，我手機沒電，沒辦法打給男友時，好在有公用電話可以打給男友來接我」。

國家通訊傳播委員會（NCC）曾表示，雖然偏鄉的4G網路涵蓋率已達99%，但為照顧偏遠地區及弱勢族群通信權益，在中小學、醫院、車站、山區等9大場所設置公用電話，110報案電話、113婦幼保護專線、119火警及緊急救護、165反詐騙專線、1922防疫專線等均可免費撥打，強調公用電話不會消失。