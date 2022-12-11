影》補選最強吸票機! 王鴻薇合體蔣萬安赴濱江市場拜票

國民黨台北市長當選人蔣萬安，今（11）日陪同國民黨北市第3選區立委補選參選人王鴻薇一起到濱江市場拜票。針對各界好奇的小內閣名單，以及北市地政局長張治祥被民眾黨新竹市長當選人高虹安攔胡一事，他表示好人才為各方所用很正常，並透露明日就會公布第一波的新團隊成員，名單絕對都是一時之選。

蔣萬安今日與王鴻薇一同跑基層，赴濱江市場掃街拜票，但因對手吳怡農昨日也來此處掃街，被質疑是否緊急回防，蔣則指出自己與王都有各自的行程，大家都很忙碌，因此很早就安排好今日要一起到濱江市場，把握時間讓王多與民眾互動，爭取鄉親認同。

對於張治祥被高虹安「攔胡」，與立委林奕華是否會接任副市長；蔣萬安提到，好人才大家都會爭取，為各方所用，各地有人事上的交流都很正常，而好的政策會繼續延續，不會因民選市長改變而受影響，並加碼透露小內閣的人事徵詢有良好進度，新團隊成員都是一時之選，符合人民期待及市政發展的需求，明日就會公布第一波的新團隊成員讓大家瞭解。

至於吳怡農提出的松機遷建議題，蔣萬安則強調，遷移問題不只是整體都市計畫，甚至與台灣整體國土規劃有關，應該從多方面通盤考量，地方與中央也要多溝通，應該嚴肅面對，而不是在選舉時倉促提出；王鴻薇也說，若要認真面對此議題，交通部、國防部等中央政府單位，都要提出相關規劃或可行性地評估報告，否則只是紙上談兵。

至於吳怡農曾澄清未說過要犧牲總統專機，卻被影片打臉一事，王鴻薇則認為，吳上午提出相關說法，傍晚卻突然進行澄清，「我覺得為什麼有這樣的轉變，還是要由吳怡農先生與他的團隊對外說清楚講明白。」