Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)已經播出3集,目前內容主要在批評英國媒體狂追騷擾夫妻倆、王室未保護好梅根及已故黛安娜王妃,影片被虧沒有太多猛料,不過梅根誇張重現與女王第一次見面行的屈膝禮也引發外界批評。英國媒體昨(10)日公布紀錄片上映後的第一場民調,調查顯示將近半數民眾希望夫妻倆被摘除頭銜,以及哈利被剔除王位繼承人順位。

英國《週日郵報》(Mail on Sunday)昨日公布「哈利王子與梅根」紀錄片開播後的首場民調結果,結果顯示44%受訪者希望這對王室夫妻被摘除「薩塞克斯公爵和公爵夫人」(Duke and Duchess of Sussex)頭銜,19%不同意。

42%受訪者認為哈利應該被剔除王位繼承人順位,23%不認同。根據英國王室目前公布的王位繼承順序,哈利王子排名第五,位在哥哥威廉王子、姪子喬治王子、姪女夏綠蒂公主、及姪子路易王子之後。

另外28%認為這對夫妻不應該回英國參加明年5月舉行的國王查爾斯三世(King Charles III)加冕典禮,31%不同意。

Netflix紀錄片「哈利王子與梅根」(Harry & Meghan)播出後成為Netflix收視率第一節目。

不過這份民調也顯示不同年齡層對哈利與梅根的看法有很大不同,65歲以上長者中,高達51%認為應該摘除他們的頭銜,25至34歲的年輕人中只有16%認同應該摘除頭銜。

在看過紀錄片的受訪者中,40%表示看完紀錄片後讓他們對哈利與梅根更同情了,26%表示看完後更不同情;31%表示看完更同情王室,25%更不同情。

另一份由獨立調查公司「Deltapoll」進行的民調顯示,51%受訪者認為這對夫妻被公平對待,31%認為他們未受到公平待遇。

英國《週日郵報》委託民調公司「Findoutnow」於9日針對2065名英國成人進行調查,當中246人至少看過紀錄片中的部分片段;「Deltapoll」則是在8至10日針對663名英國成人進行線上訪問。