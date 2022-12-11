百萬Youtuber理科太太（本名：陳映彤）和理科先生John在2021年12月離婚，5年婚姻正式畫下句點；她以看了100小時心理諮商經驗，在線上學習平台合作開設「諮商筆記」課程，結果引起網友議論，她深夜發文回嗆「酸民惦惦啦」；此同時，愛莉莎莎在賣自媒體銷售學課程2天吸金1300萬，卻讓網友朝聖討論，對於時事常關注分析的陳沂則揭關鍵內幕，2人的差別是「販售隱私」。

以生物醫學工程師背景起家的理科太太，近期跨領域以分享自身上過100堂的經驗，賣起「心理諮商筆記」，預計有2個半小時，不限觀看次數，沒有觀看期限，目前吸金逾300萬元。她表示「心理諮商一直以來有一層神秘的面紗，我努力想要鼓勵大家去認識自己，勇敢去諮商，但就是有些酸民，我的線上課程內容根本還沒有正式上線就開始要誤導別人；以前的我會默默的難過，心路素質被我的心理師練得很強的我，只想跟你說，酸民惦惦啦！人家已經在猶豫要不要開始認識自己、透過別人的分享鼓起勇氣去諮商了，你在蹭什麼？」。

而愛莉莎莎在YT的頻道有121萬位訂閱者，同樣開起「傳授自媒體銷售學」，由於她本身是流量密碼懂得操作話題，便有網友9日在《Dcard》以「她真的很會賺錢」為標題發文，「指出愛莉莎莎平常影片題材真的蠻吸引人，口條清晰，影片架構完整，掌握一手流量的女人，把平常YTR不敢說的，直接當流量拍起來。」，開課2天已經吸金1300萬。

對此，常評論時事的陳沂說理科太太的做法「基本上這並不違法，如果單純是個人經驗分享的話，就看你覺得理科太太的隱私，是否值得你花1799去買啦」，還點出關鍵點「販售隱私這件事，當然是個人自由。只是身為公眾人物的我，不缺錢的話，是不會想販售個人隱私的。更何況，如果這個隱私不只是我自己的，還涉及前夫或是家人朋友其他人的，我更是會好好保護。不然那些沒有話語權的人被攤在陽光下消費，真的很可憐。」