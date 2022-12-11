原定明年4 月 20 日至 6 月 29 日在澎湖觀音亭休憩園區舉辦2023國際海上花火節，將攜手國際知名的迪士尼100周年慶典共同行銷，澎湖縣政府旅遊處正如火如荼進行招標等前置作業，但前縣府顧問郁國麟拋出應暫停中止採購程序，讓新任縣長陳光復定讞。旅遊處長陳美齡隨後宣布，原訂明年花火節公告之相關標案均已撤銷，主辦單位將於新首長上任重新簽報核定後，再上公告招標。不過旅遊業者罵聲連連，說大家機票與房間都已經訂妥，還有人直指陳光復的顧問團勢力復辟，讓公務系統的人心浮動。

陳美齡表示，能邀請迪士尼100週年一起合作是很不容易的一件事，也是明年花火節再攀高峰的一個亮點，因此他會將整體規劃陳報新縣長核定後，再行對外公佈。

不過，郁國麟認為，16日截標的「2023澎湖國際海上花火節煙火施放」1500萬的採購案應中止採購程序，待新政府12月25日重新檢討標案內容再行招標；12日截標1000萬的舞台節目行銷，也應該重新檢討表演嘉賓，讓這1000萬行銷功能發揮到極大；12日截標1500萬的無人機表演也要檢討預算支用與授權費用的合理性。

澎湖花火節是全台最長壽的一項大型節慶活動，每當七彩煙火沿著觀音亭園區海堤展開，鋪滿澎湖夜空，都能引來民眾驚嘆，也被譽為一生必看一次的花火秀，這幾年引進無人機燈光秀，更帶動國旅話題吸引遊客來澎賞花火。

旅遊處日前宣布2023年將與迪士尼合作，在花火節期間展演迪士尼百年慶典，無人機主題以「奇幻百年．精彩永恆」的主題，期盼吸引更多旅客到澎湖共襄盛舉。這項計畫秘密進行多時，因2年迪士尼與澎湖縣政府的漫威英雄系列，讓彼此留下愉快的經驗，而選中澎湖花火節做為合作夥伴。

旅遊業者認為，花火節是澎湖觀光的最大亮點，每年都吸引超過數十萬的遊客來澎湖，是澎湖觀光業的火車頭，每年固定在前一年底都會公布活動主題與煙火施打日程，方便遊客訂機票與住宿時間的安排，希望新任縣長陳光復能尊重專業團隊的規劃，不要再任由某些人干擾政務，造成治理的困擾。