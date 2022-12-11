世界盃4強正式底定，阿根廷、克羅埃西亞之戰將於14日（周三）凌晨3時，法國、摩洛哥將於15日（周四）凌晨3時開踢。

「格子軍團」克羅埃西亞與「藍白軍團」阿根廷都經歷殘酷的PK大戰。克羅埃西亞在PK戰4比2氣走奪冠大熱門巴西，締造世足PK戰4場全勝的傲人紀錄，也讓巴西球星內馬（Neymar）落下男兒淚；阿根廷雖被荷蘭2比2逼入延長賽，但靠隊長梅西（Lionel Messi）率先破門，穩定軍心，與門將E.馬丁尼茲（Emiliano Martinez）撲出兩球，仍以4比3贏得PK。

葡萄牙8強賽碰上本屆世足「黑馬」摩洛哥，球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）此役再次坐板凳，摩洛哥在第42分鐘靠著恩內西里（Youssef En-Nesyri）頭槌破網先馳得點，最終以1比0踢走葡萄牙。摩洛哥達成1990年喀麥隆、2002年塞內加爾、2010年迦納未完的志業，成為非洲和阿拉伯世界第一支進入4強的球隊。C羅下半場替補上陣未能建功，賽後離場落淚。

上屆冠軍法國與上屆殿軍英格蘭的「英法大戰」8強賽，法國雖然先靠楚瓦梅尼第17分鐘率先長射進球，英格蘭也靠隊長肯恩第54分鐘的12碼罰球追平，幸好法國隊史進球王36歲老將吉魯第78分鐘頭槌破網，幫助法國2比1氣走英格蘭，隊史第7次闖進世界盃4強。