上週外資再轉手賣超台股，台股拉回，但生技、百貨、觀光等類股維持發熱，特別是生技股轉向醫材與醫美題材，維持輪動，顯示投機資金對於行情仍有信心，不擔心出現空頭壓力。而台股自10月底起漲以來，已經歷五週以上，技術面過熱，指數拉回可以降溫，另外11月營收出爐，電子股經過篩選，有利選股。

永豐金投顧分析，年終多頭占優勢，依照經驗，年底與年初是傳統多頭反攻的季節，特別是經過近一年的空頭壓縮，眼前台股籌碼輕、股價位置低，多方擁有戰術優勢。此外大陸防疫政策迅速轉彎，消息面有利，增加多方推進路線。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，上週指數拉回，修正11月大漲後的過大正乖離，不過目前僅有電子指數跌破月線，不論大盤、金融、傳產指數仍維持在月線之上，且具有題材的族群仍相對有表現空間；下週美國將公布11月CPI數據，以及今年最後一場FOMC會議，預料市場將隨結果反應，利率方面，目前預期12月升息兩碼機率大，預估年底利率將來到4.25-4.5%。

孫傳恕表示，時間進入年底，由於外資逐漸開始休聖誕與新年假期，預料大盤成交量能將下滑，權值佔比高的電子股資金成交比重也將同步降低，預料由內資主導的中小型股將接棒上演多方戲碼；另外，傳產與金融股在旺季、作帳行情、中國解封等因素帶動下，也有表現機會。

就資金動能觀察，孫傳恕分析，央行公布10月金融情況，代表散戶的證券劃撥存款餘額2.98兆元，月減897億元，不過進入11月之後，明顯見到散戶陸續歸隊，反應11月資券同增，且當沖佔成交比重維持在20%的水準，顯示市場最壞情況已過。

孫傳恕建議，看好這波反彈行情維持，明年即使遇到企業獲利衰退、經濟下行等，股市也將先行反應，投資人不妨聚焦低基期伺服器、網通、生技族群，電子趨勢個股以高效能運算、資料中心、網通、汽車及電動車為主要布局方向。