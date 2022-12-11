昨天(10日)七六人在自家主場正規賽還剩34.8秒領先9分，卻「意外」被湖人把比賽逼入延長賽的原因找到了！聯盟11日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，結果延長賽並未出現任何誤判，反而是在正規賽最後10秒內，竟然出現兩次都對湖人有利的誤判，直接造成打到延長加賽的結局。

這份裁判報告指出的第1個誤判，是在正規賽還剩10.5秒，貝弗利刻意針對罰球的梅爾頓做出違例干擾動作，但裁判裝作沒看到，造成梅爾頓兩罰中1，硬生生害得七六人少拿1分。

第2個誤判是在正規賽還剩7.1秒，安東尼戴維斯明顯在恩比德接球時出現推人犯規，裁判不但沒吹，反而眼看安東尼戴維斯抄截成功，且隨即站上罰球線兩罰中1，把比賽逼入延長。

畢竟從正規賽最後34秒，恩比德兩罰中1，幫助七六人取得119比110領先後，場上就出現詭譎氣氛，因為湖人竟在短短22秒內連拿7分，轉眼把分數追上，甚至把比賽逼到延長，更離譜的是，湖人在延長賽差點一分未得，最後僅靠貝弗利在比賽結束前35秒上籃拿2分，終究還是輸掉這場詭異比賽。