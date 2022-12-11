隨著新冠肺炎疫情趨緩，國內防疫鬆綁，取消戶外戴口罩、探病免快篩等各類管制，外界關注指揮中心何時要降級或解散？衛福部次長石崇良昨天首度證實已開始討論指揮中心解散相關事項。據了解，最有機會解散的時間點在明年元旦或農曆年後，由行政院公布。

指揮中心表示，大陸近日解封專家預估疫情將上升，將在春節達到疫情高峰，指揮官王必勝說，會持續關注當地疫情發展，隨時滾動式檢討，但不會對春節返台的台商祭出居家檢疫。

根據《聯合新聞網》報導，指揮中心何時解散將視春節台商回來後的疫情變化評估。據了解，指揮中心解散時間點有2個，首先是明年1月1日，在新年開始新制上路，另一個是過年後。疾管局前局長蘇益仁指出，疫情趨緩後就該回歸常態，調降法定傳染病類別，確診者不必再隔離，讓民眾恢復正常生活。

對於指揮中心是否解散，指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在討論是否將新冠肺炎從第五類降為第四類法定傳染病，至於指揮中心解散則是由行政院來決定。