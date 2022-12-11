大陸近期因水產品註冊登記問題，暫停台灣魷魚、秋刀魚、午仔魚等輸入，嚴重衝擊業者生計，國民黨立委李貴敏批評，這幾年來，每次有東西被禁，農委會就只懂得說不排除向WTO申訴，她質疑這種說法是否為幌子，更直言農委會主委陳吉仲的本事就只有如此。

李貴敏昨（10）日於臉書指出，這幾年來，釋迦、蓮霧、石斑魚，到最近的水產品被大陸禁止輸入，農委會根本束手無策，沒有預警、應變與補救，只知道拿仇中、反中當盾牌，以及提出不排除向WTO申訴，「試問，這麼多事情需要向WTO申訴，農委會到底提出了幾件？透過WTO爭端解決機制解決了幾件？還是根本沒依循WTO機制辦理？只是拿WTO申訴當幌子？」

「說穿了，陳吉仲的本事也就這麼點大。」李貴敏表示，每當發生類似事件，陳吉仲只會在第一時間指責大陸，然後花大錢補貼，最後再用大內宣洗腦，畫個「擴展其他國家市場」的大餅，但事後驗證這些都只是打高空，反而讓國人錯失因應先機，並導致台灣廠商及經濟發展重創。

在李貴敏看來，政府及陳吉仲的因應方式怠惰、沒有章法、欠缺效率，只知道口頭嚴正抗議，卻無能解決問題，她認為與其讓這種官員繼續坐領高薪、延誤時機，早日將其罷黜可能比較好。