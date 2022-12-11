教育部國教署協助實驗教育學校推動各類特色課程，111學年補助提升教學增能與研習、課程研發與實施及設施設備等經費約3000萬元。各實驗教育學校運用補助經費結合在地資源與特色，發展多元特色課程，展現豐富教育創新成果。

台北市博嘉實驗國小以「美感美學」為辦學理念，發展戲劇、音樂、藝術等特色課程，透過每學期規畫的大型演出，低年級以音樂節奏律動、肢體開發、造型創作為主，中高年級則進行戲劇表演、主持培訓、劇本深究、舞台與道具服裝造型設計，及幕後製作文宣宣傳、場務聯繫與接待禮儀、攝影記錄與影像後製、音效設計等活動，讓學校各處室、各年級與班級間相互合作，培養學生建立良好合作關係能力。

博嘉實驗國小認為美學為豐富生命的學習，不僅陶冶品德，也能促進善行，期待學生透由實驗教育特色課程，能對生活美感具敏銳感受力，並樂於學習，主動探索，朝「博學多聞、嘉言善行」精神邁進。

澎湖縣合橫國小2020年轉型成為全台首間海洋實驗學校，發展出獨有的四季在地化海洋教育課程，以「秋季─知海走讀」課程為例，老師帶領孩子走進在地村落，讓孩子對家鄉的人、事、物產生好奇與關切，喚醒對土地的情感。

合橫國小開設「冬季─護海永續」課程不只淨灘，老師也會引導孩子將海漂物做成海漂圖鑑，並思考誰會丟這個東西？丟這個東西會對海洋環境產生什麼影響？同時思考海漂物是否有再利用的可能性。

教育部國教署表示，未來將持續支持及輔導陪伴實驗教育學校辦學，同時也期待更多教育工作者提供意見與協助，一同推動實驗教育發展，透由設計各類特色課程，展現實驗教育多元創新樣貌。