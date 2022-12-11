為迎接耶誕佳節，丹麥國際珠寶品牌PANDORA在信義區香堤大道打造耶誕小屋，並邀請坤達擔任開幕嘉賓，問及要送什麼耶誕禮物給柯佳嬿時，坤達堅持不能透露，因為另一半喜歡驚喜，絕不能說溜了嘴。

PANDORA繼推出「Pandora Moments」充滿溫馨感性的廣告主題之後，在耶誕檔期推出「More Than a Gift」系列主題，以璀璨流星珠寶和充滿童趣的歡樂耶誕元素，要讓PANDORA不僅是個禮物，更是一份情感的傳遞。

坤達出席PANDORA耶誕小屋開幕剪綵活動。（PANDORA提供）

坤達指出，柯佳嬿不愛逛街、物質慾望不是很重，但很重視送禮的儀式感，為此他不僅在紀念日、重要節日會記得送禮討老婆大人歡心，就連平日也不忘送上小禮表達愛意，因此很能認同PANDORA宣揚「More Than a Gift」的廣告主題。

PANDORA新月繁星串飾，3280元。（PANDORA提供）

PANDORA在信義香堤大道廣場打造充滿北歐銀白耶誕氛圍的耶誕小屋，經典的復古車載著聖誕樹吊飾，等比放大登場，十分俏皮可愛，即起至明年1月2日在現場打卡拍照，即可獲得精美小禮。