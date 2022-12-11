2022年即將結束，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專點名2023年有三個生肖的運勢較差，包括生肖鼠、生肖兔、生肖龍，其中屬龍的人在事業上須多加注意，不宜過度擴張，否則容易發生錯誤，另外生肖兔明年犯太歲運勢將出現大變化，需當心意外、突發事件。

▍生肖鼠

2023年屬鼠的人受刑太歲干擾，此年運勢將好壞參半，多半做事會遇上阻礙，困難重重，像鴨子划水，事件表面平順，但過程很艱辛，需好好處理，否則容易節外生枝，需小心官司問題、生意情況、桃花劫，凡事別太過急功近利，若還是無法順利，不妨將家裡進行裝修，或增添並改變擺飾，租屋者可以考慮搬遷到更好的地點，來改變兔年的不順。

▍生肖兔

2023年屬兔的人犯太歲年，運勢變化大且突然，可能會有極端的好事或惡運降臨，主要看個人命格而定，屬兔的人明年適宜舉辦喜事，包括結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助化凶為吉，並當心意外或突發事件的發生，外出注意行車安全，小心破財的情況；感情桃花方面，可能與人發生矛盾、爭吵、分手的情況，對生活衝擊較大，情緒容易起伏不定。

▍生肖龍

2023年屬龍的人害太歲，整體運勢尚可且平穩，就算想有所突出表現，也會顯得無奈，不被人欣賞，不管是事業、桃花、財運，在資源使用時，需多加注意，不宜過度擴張，否則易判斷錯誤，而有損害；人際關係會受影響而有倒退，所以與人溝通上要多留意，在職場上，需安分守己，不宜出現猶豫不決的心態，這會讓事情有更多變數。