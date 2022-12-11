日本高千穗町與花蓮市締結姐妹市滿3周年，日方打造一座造型為地球儀的紀念碑，陳設在知名景點高千穗峽內，花蓮市長魏嘉賢（左）與町長甲斐宗之（右）一同替其揭幕。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

日本高千穗町與花蓮市締結姐妹市滿3周年，日方打造一座造型為地球儀的紀念碑，陳設在知名景點高千穗峽內，象徵2城市來自不同國家，但彼此卻無空間距離。（花蓮市公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市與日本高千穗町今年適逢締結姐妹市3周年，日方特別打造一座造型為地球儀的紀念碑，將其陳設在知名景點高千穗峽內，象徵2城市來自不同國家，但彼此卻無空間距離外，也希望藉此讓更多人認識2市間的友誼。

花蓮市與高千穗町於2005年締盟為友好城市後，2019年締結為姊妹市，市公所隔年在北濱公園規畫「同舟共渡～遇見契合ing」藝術裝置，慶祝兩地締盟周年，不過礙於新冠疫情影響，日方當時僅能透過視訊一同慶祝，而公所團隊則期望透過同舟共渡意涵，雙方建立更緊密的連結，彼此相知相惜，共同對抗疫情時代。

今年適逢兩地締結姊妹市3年之際，加上疫情趨緩，市公所團隊受邀赴日參訪高千穗町，10日與町長甲斐宗之等人，一同至町內知名觀光景點高千穗峽，替締盟姊妹市3周年慶紀念碑揭幕。

高千穗町設計的3周年紀念碑是座可轉動的地球儀，上方不僅有註記高千穗町與花蓮市，且地球儀前方的解說牌，還有高千穗町2019年赴花蓮市參加締盟活動時，與市公所團隊的大合照，並復刻中文及日文的盟約書。

甲斐宗之表示，2020年受疫情影響，他無法出席花蓮市舉辦的締盟周年藝術裝置活動，但兩地締盟3周年時，卻很榮幸的邀請到市公所團隊到高千穗町，一起替紀念碑揭幕。他也提到，紀念碑座落在國內外知名且是台灣觀光客最喜歡造訪的景點高千穗峽，主要是希望能藉此讓更多人知道2地之間的友誼，並期望彼此能珍惜這段緣分。

花蓮市長魏嘉賢表示，2020年原本計畫造訪高千穗町卻因疫情打斷，因此市公所特別規畫同舟共濟的藝術裝置，以深化兩地的友誼。然而這次出訪雖是市長任內最後一次，但能參與見證紀念碑的落成儀式，實感榮耀，未來無論在何種職位，他都會時時關心兩地的交流發展，期盼花蓮市與高千穗町友誼能長長久久。