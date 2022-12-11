百萬網紅YouTuber「理科太太」近日販售線上課程，分享自己心理諮商100小時的心得，短短一天內就約有2600人報名，依照每人1,799元費用計算，火速進帳483萬元台幣，但該課程引起專業人士批評理科太太藉著心理諮商在賣課，她本人也親上火線開嗆：「我只想說酸民惦惦啦」

理科太太以生物醫背景開設YouTube頻道，以冷靜的態度分析理科常識，頗受觀眾的歡迎，這次的諮商心理課則以心得分享、開立書單、專屬社團的結合週邊效應，獲得許多粉絲支持，不過包括律師、醫師界等多位網紅都認為她並非專業領域人士，開設該課程打了擦邊球，也有撈過界的嫌疑。

面對各界抨擊，理科太太狠嗆旁人「你在蹭什麼？」，她透露自己以前會默默地難過，但現在透過心理諮商，心理素質已經被訓練得很強大，她也表示自己的課程只是預購，影音內容都還沒上線，怎麼會有人在還沒看過內容就說「看起來不太像只是單純的經驗分享」，，她強調只是以個人經驗出發，並沒有要幫學員諮商個案，不會涉及違法行為。

事實上，這已經不是理科太太第一次販售商品被炎上，去年她推出聯合多位專家開發號稱「1瓶抵12瓶」、「讓人狀態好到爆炸」的維他命，才短短幾天就幾乎賣光，累積金額高達千萬，但有許多專業人士跳出來打臉，既然號稱「1瓶抵12瓶」但有些該商品的某些成分遠低於人體需要的含量，而台灣人最缺的鈣，卻沒有含列在內；且被邀請走鐘獎時遭頒獎人猛虧，理科太太也霸氣開深V露半球面對。