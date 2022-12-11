肯恩(白衣)被犯規時似乎還未踏入禁區。（美聯社）

上屆冠軍「高盧雄雞」法國2比1力挫勁敵「三獅軍團」英格蘭，賽後英格蘭球迷在網路叫囂，認為上半場漏判了一次罰球。英格蘭前鋒肯恩（Harry Kane）帶球從右邊攻入禁區，法國後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）出左腳伸到肯恩雙腿之間將他絆倒，但是巴西籍主裁判山佩奧（Wilton Sampaio）沒有判罰球。

當時比賽為此延遲了一下，裁判等待VAR影像助理室的建議，最終維持原判。雖然肯恩是在禁區跌倒，但他和烏帕梅卡諾是在禁區外就開始推擠，後者出腿時另一腳才剛踏上禁區邊線，如果是禁區外的犯規當然就無法給他們罰球。

前英格蘭守門員勞勃格林（Rob Green）在英媒BBC轉播說：「我唯一能想到的就是他們沒在禁區發生，但是肯恩倒在禁區裡面，碰撞確實發生在禁區附近。」如果判給英格蘭，大概就換成法國一方提出抗議了。

除此之外，英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）疑似被犯規也漏判。憤怒的英格蘭球迷跑去維基惡搞這位巴西裁判的頁面，將他的頭銜改為「巴西的作弊者」，人物描述寫道「他的導盲犬走失了，看到的人請歸還他的狗。」現在維基百科已修正，內容只提到他在法國與英格蘭之戰做出爭議判決。

此戰英格蘭仍然獲得兩次12碼機會，隊長肯恩罰進第1球，但是第2球他自己踢丟了，否則還有機會打進延長賽及PK戰。