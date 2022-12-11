拍攝寫真集出道的台灣女星張永歆(Kelly)，擁有艷麗外表和E級身材，因此獲得「台灣波神」的美名，更因一張激似天心的臉蛋，被稱為「天心接班人」，先前她在香港拍攝寫真，創造破萬的銷售量，在當地擁有不少死忠粉絲，近來消失在台灣演藝圈許久的她，出現在香港街頭未戴口罩切木瓜，辣眼球畫面掀起粉絲暴動。

張永歆在臉書PO出在香港街頭擔任「一日店長」的工作照，可見她穿著超低胸連身洋裝，渾圓曲線超級有料，即使她穿著圍裙，仍藏不住傲人事業線，除此之外，張永歆也做足粉絲福利，彎腰切木瓜給粉絲品嚐，並現場分發鮮奶，令現場飄散一股乳香味。

對此，粉絲紛紛留言寫下：「有胸器」、「木瓜看起來好好吃」、「眼神不知道要看哪裡？」、「攝影師很會拍，很深」、「祝生意興隆喔～」

事實上，張永歆已在香港定居許久，近來正投入香港電影《驅魔龍族馬小玲》的拍攝，還和香港男神級的演員合作，她透露角色是一名辣妹，將在夜店派對裡登場，預計會有露事業線的畫面。張永歆也說，目前除了拍攝電影，還有在接代言工作，盡力擴張事業版圖。