波蘭教育科學部次長托馬斯‧雷姆科夫斯基8日至11日率團訪台進行高等教育及科技研究合作交流，他們邀請台灣參與波蘭哥白尼計畫，並期待進一步深化台灣與波蘭在各學術及科技領域的合作。

訪團成員中，波蘭教育科學部首席顧問高爾斯基，向我國各界介紹國家哥白尼計畫及學院。該計畫係波蘭總統杜達於6月簽署哥白尼學院法令，計畫將資助相關領域科學研究，授予哥白尼獎學金及獎助金、支持推動哥白尼學派、頒發哥白尼獎章、並任命哥白尼學院大使。高爾斯基盼能邀請我國參與此項計畫，奠定兩國學研合作之根基，建立永續夥伴合作關係。

此行教育部安排訪團參訪國立成大，共同規畫產學、生醫、半導體、太空科學、前沿量子等重點領域合作，並瞭解成大於沙崙綠能科學城及老人醫院等國家政策之積極角色與產官學鏈結。成大校長蘇慧貞曾獲2017年哈佛大學公共衛生學院實踐領導典範獎及Nature期刊東亞科學明星，已獲哥白尼學院邀請擔任醫學委員會委員。

此外，訪團拜會北科大校長王錫福，並參觀該校前瞻技術總部，包含各研究中心，包含義隆電子研發中心、半導體研究中心、國家航太研究中心，以及美國麻省理工與柏克萊大學分駐該校的研究中心。

此行訪團也參訪北醫大剛啟用的台北癌症中心，該中心專責發展癌症轉譯醫學，透過運用豐富的臨床資源，結合基礎與臨床研究優勢，以癌症治療、神經科學、胸腔醫學以及人工智慧輔助醫療等面向，推動創新轉譯研究。

北醫近年來成功發展能快速將研究成果轉化為臨床運用的模式，迄今已成立22家衍生新創公司，對於發展個人化醫療、優化臨床診斷與醫療品質等具有實質貢獻。訪團成員也期待未來有進一步合作的機會。

教育部表示，國立大學依據《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》設立半導體學院，培育高階科技人才，進一步強化產業競爭力，9月台波蘭雙方簽署合作備忘錄後，也建立半導體產業台波工作小組，未來並將提供半導體學程獎學金及補助半導體工程師來台研習計畫，也期待能與波蘭有更深化的人才培育及技術合作。