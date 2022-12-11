英屬海峽群島澤西島首府聖赫列民宅今天發生大爆炸，造成1棟低矮公寓夷為平地、至少3人喪命後，搜救人員徹夜搜尋倖存者。爆炸前數小時，有人通報瓦斯外洩。

法新社報導，監視器畫面顯示，火球吞沒英屬海峽群島（Channel Islands）澤西島（Jersey）首府聖赫列（St Helier）這棟3層樓公寓，造成多人失蹤。

爆炸發生在清晨4時左右，而數小時前，海灣街區有人通報瓦斯外洩。

首席部長摩爾（Kristina Moore）證實至少3人死亡。

附近居民艾波特（Anthony Abbott）告訴英國廣播公司（BBC），他公寓的窗戶被爆炸威力震破，「外面到處都是火」，「這讓人非常、非常難過，我有點嚇到，但我們很幸運，我們沒事」。

澤西島的瓦斯供應商Island Energy表示，正與消防部門合作釐清狀況。警方則說火勢已經撲滅，但緊急服務人員正在現場進行「重要工作」，搜救行動可能需要持續幾天時間。

澤西島警察局長史密斯（Robin Smith）表示，這棟公寓爆炸之後變得像1塊「鬆餅」，「附近1棟建築也遭到破壞，消防部門需要確保另1區的公寓安全」。

史密斯稍早表示，「大約有十多人」失蹤，另有兩人送醫後出院。

警方表示，已在英格蘭南部前來的都市搜救隊協助下出動特殊機具，搜尋瓦礫堆中是否有人。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1111211