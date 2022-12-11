周玉琴認為今年是充滿驚喜的一年。（粘耿豪攝）

周玉琴（左）與賴岳謙於11月22日登記結婚。（摘自臉書）

周玉琴（右）與賴岳謙感情甜蜜，經常出遊。（摘自臉書）

中天美女主播周玉琴8月認愛名嘴賴岳謙，小兩口上月甜蜜宣布登記結婚，對於2022的註解，周玉琴想了一想，甜笑說：「走到人生新階段，充滿驚喜的一年。」

周玉琴踏入新聞圈多年，回憶曾遇過瘋狂粉絲突破門禁直搗辦公室找她，所幸在同事阻擋、報警處理後，才沒發生意外。她現在主持中天YT節目《頭條開講》，收工時間晚，不害怕嗎？她羞說：「沒關係現在有老公接。」表示賴岳謙若有時間，會親自接送才放心，「他是個很謹慎的人，想得都很周到。」

周玉琴談起老公滿臉幸福洋溢，「他很有趣，一點不像節目上那麼嚴肅，私底下是個有赤子之心的人，至少在我面前他像個大男孩。」她與賴岳謙都曾有段婚姻，透露當時在媽媽的推波助瀾下，2人迅速交往到私訂終生，「我媽媽說如果合適的話不要拖。」賴岳謙之後也用廚藝討好丈母娘的胃，「媽媽很喜歡賴教授，也覺得他手藝很好。」

聊起交往到結婚期間的相處之道，周玉琴自覺神經大條，即便與賴岳謙個性互補，但火象星座的2人難免會吵架，她正向思考，「吵架後會多一分認識、了解，但重點前提彼此相愛的程度要足夠，不然感情很容易就被吹走。」強調夫妻倆爭執時從不脫口說衝動的話，「我覺得跟修養有關。」

她身為紐約大學新聞系碩士的高材生，從小個性獨立，面對大12歲的教授老公「碎唸」，坦言有點壓力。不過，在磨合期間，她懂得換位思考，認為那些嘮叨是愛的叮嚀，「因為我確實有些不足、不周到的地方，他都會看得到，所以我也覺得應該要多聽他的，就像我常講的，他是我『領導』。」笑虧賴岳謙「有點像爸爸」。

她舉例說賴岳謙覺得她人際互動上有點不設防，會幫她留意一些細節，「他覺得我太單純、太善良，很怕我被別人欺負，擔心有人別有用心要來接近我，覺得我對人太好了。」

至於生活習慣，她笑說：「很合啊！」還吐露第1次到賴岳謙家中有種神奇感受，「我聞到一個味道，很像我以前住的地方，有一種說不出的熟悉感。」再來發現對方用的盥洗用品也是她喜歡的，加上賴岳謙愛噴香水，自己喜歡香氛，再次形容：「我們真的蠻合的。」

現在夫妻倆的工作、生活都膩在一起，周玉琴不覺得這是困擾的事，反而能互相支持，「畢竟工作上有起有落，還好旁邊的人很了解自己工作特性」，還透露2人對未來早已有共識，「我們早就規劃好退休後，有可能打算去歐洲或大陸長住，但一切都還不確定。」