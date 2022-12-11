澎湃新聞報導，多地近日發出的通告顯示，常態化便民核酸採樣點採取自願自費、單人單管，不再有混採的選項。部分醫院解釋稱，因混採標本出現陽性時，會導致混採管中所有人員不能及時準確出具檢測結果，「追陽」將給市民不便和困擾。

福建漳州高新區10日發出通告稱，重新調整7個常態化便民核酸採樣點，即日起非必要不核酸，若需要核酸檢測時，為了檢測結果更加精準，減少複檢頻次，建議在核酸檢測時採用單人單管。常態化便民核酸採樣點採取自願自費，單人單管，每人次16元（人民幣，下同，約合新台幣70.62元）。

漳州雲霄縣相關通告披露，常態化便民核酸採樣點採取自願自費，單人單管；高風險崗位從業人員憑票免費採樣。該縣9日重新調整了28個常態化便民核酸採樣點，即日起執行單人單檢每人次16元的收費標準。

廣東東莞橋頭鎮、東坑鎮等也在近日明確願檢盡檢人群檢測方式為單人單檢、自願自費。橋頭鎮方面提示，非必要檢測人員請勿前往便民核酸採樣點，避免人群紮堆造成交叉感染。願檢盡檢人員宣導單人單管，自願自費，費用為不高於13.5元／人，無需求請勿前往核酸採樣點，避免混管異常時，對個人生活造成影響。

東坑鎮方面介紹，願檢盡檢人群檢測方式為單人單檢，自願自費，費用為12.5元／人份；應檢盡檢人群檢測方式為混檢，憑有效證件證明到相應採樣點免費檢測。官方提醒，全鎮轄區居民，如有需要可自主參加核酸檢測，願檢盡檢（無需求請勿前往核酸採樣點）。鳳崗鎮也明確相關規定。

河南洛寧縣人民醫院、江蘇沛縣人民醫院7日也發布通知，核酸檢測不再進行混採，只提供核酸單採服務，按國家規定標準收費16元／人次。

報導指出，部分醫院在公告中透露取消混採的原因。廣東惠州市惠城區橫瀝鎮中心衛生院表示，為精準查找新冠病毒感染者，減少核酸混檢追陽工作對其他群眾造成不便，我院核酸採樣點決定從11日起取消混採，統一採用單人單管採樣。

江蘇沭陽南關醫院10日也提到，近期社會面頻繁出現「1：10或1：20混採標本呈現陽性」，導致混採管中所有人員不能及時準確出具檢測結果，且須接受返院再次進行單人單管的核酸檢測，為民眾工作、學習及生活帶來嚴重不便和困擾。故此，該院即日起「願檢盡檢」核酸採樣點停止混採，採用單人單管採集。