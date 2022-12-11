圖/今健康提供

民眾換新的衣物，通常是在出現破損、不常穿的時候才更換、丟棄。不過這類情況較少出現在內褲，也有人內褲破了會縫補再穿，其實這會有較高的機會出現私密處感染。日前就有民眾至今健康粉專分享，自己平時注重衛生，但因為較長時間沒有更換新的內褲，出現私密處感染的情況，提醒民眾多留意。

●內褲久沒換竟私密處感染 醫勸「這時間」就要換新的。

大灣健全診所家醫科王威傑醫師表示，一般而言會建議半年換一次新的內褲，因為就算每天清洗，但洗衣機通常沒有殺菌功能，洗衣精也難以完全殺菌，台灣氣候潮濕也較容易滋生黴菌，而這些細菌、黴菌都是肉眼看不到的。

身體若是經常接觸這些有害物質，就可能引起相關影響，例如皮膚炎、陰道炎、龜頭炎、肛門炎等。而痘痘、毛囊炎雖然多與荷爾蒙、肥胖等因素關聯性較高，但因內褲不凈而引起也不無可能。

王威傑醫師也建議，清潔內褲時可考慮先用稀釋漂白水1:1000浸泡，因為內褲常會有看不見的黏著分泌物、細菌等，使用漂白水有利清除，其後再拿去洗衣機清洗，如此會更加乾淨，延長使用壽命。

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●內褲每天洗也要半年換一次 挑選３重點有助健康

王威傑醫師表示，挑選新的衣服、內褲時，可從外觀、材質、樣式做考量來挑選。外觀盡量挑單色、素色、少拓印、別太鮮明，以減少接觸化學物質的可能性。材質可選擇純棉或透氣材質，有助減少皮膚刺激或悶熱潮濕。內褲的樣式，建議以通風透氣的四角褲優先，其次是三角褲，丁字褲包覆、固定性較差就較不建議。

王威傑醫師說明，內褲的包覆性、固定性和整體潔淨息息相關，若較差，肛門一帶的穢物、細菌等，就有較高的機率在活動的時候因為內褲位移而被帶往前處，也就較容易引起私密處感染。因此丁字褲較不宜長時間穿著，建議少穿，有需要再穿就好。

●新內褲、衣物記得先洗再穿，防常見３大化學物質

壬基酚：影響荷爾蒙，洗得掉。

新的衣物、內褲在穿之前也建議留意清潔，特別強烈建議先洗過再穿。王威傑醫師表示，新的內褲、衣物即便有完整密封包裝，上頭也還是可能存在化學物質影響身體。例如壬基酚，是一種紡織印染著劑，為環境荷爾蒙的一種，就較容易影響內分泌、荷爾蒙，不過壬基酚為水溶性，洗過便會退去。

甲醛：一級致癌物，洗得掉。

另外，民眾較耳熟、用於衣物防皺、定色的甲醛，其屬於一級致癌物，長期接觸恐增加罹癌風險，許多衣物上會有明顯的嗆鼻味，那很有可能就是甲醛。甲醛一樣是水溶性的，多洗幾次後也可較放心穿著。

螢光劑：可能致癌，較難洗掉。

而讓衣物鮮明、亮麗的螢光劑，也被普遍認為可能有致癌風險，雖尚未像甲醛受普遍公認，但能避免則避免。不過螢光劑就不像前述兩者，不是水溶性的、較難洗去，因此防範重點會建議盡量避免顏色太過亮麗的、圖案較多的衣物，這類衣物可能有較多螢光劑存在，尤其是小朋友的衣物。

日常多注意生活細節，內褲穿久了、半年了定期更換，挑選時也留意舒適衛生，新的內褲也記得先洗過再穿，如此便可大幅減少私密處等感染的風險。

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