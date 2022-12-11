台中一名王姓男子去年剛出獄，與友人一同在家中叫2名傳播妹喝酒慶祝，期間王男酒後難忍小頭慾望，數度求歡傳播妹A遭拒，竟強行硬上得逞，直到A女向經紀人求救全案才曝光。一審王男依強制性交罪，處有期徒刑5年，案經上訴被台中高分院駁回。可再上訴。

判決書指出，王姓男子2021年8月間剛出獄，同日與幾名友人在租屋處飲酒慶祝，並叫來2名傳播妹，期間王男邀約傳播妹A上樓抽菸，王男躺在A女腿上要求發生性行為遭拒。

未料王男無視A女意願，強行把A女壓在沙發上強吻，後男還以暴力方式把A女帶到房間性侵得逞，事後A女傳訊息告訴經紀人稱「我被硬上了」、「裙子都壞了」、「他射在我肚子上」等語，由經紀人前往該處接回A女，帶往醫院驗傷並前往警局報案，全案才曝光。

王男接受偵訊時，稱與A女發生性行為有經過其同意，事後A女也都很正常，沒有任何異狀，若他真的以暴力手段逼迫A女發生關係，A女不可能事後還繼續與其他人喝酒。

一審台中地院依強制性交罪，處有期徒刑5年。案經上訴，台中高分院法官認為，A女的證述始終如一，前後無明顯矛盾與瑕疵，且A女經紀人也證述A女事發後出現委屈落淚或或生氣憤怒的情緒等，認定陳男犯罪事證明確，原審無違誤，駁回上訴。可再上訴。

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